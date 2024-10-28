18,3 тонны мороженого лосося не пропустили через границу в Псковской области
18,3 тонны мороженого норвежского лосося не пропустили через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Груз везли в Казахстан. Инспекторы Россельхознадзора установили нарушение запрета на перемещение по территории России рыбной продукции, произведённой предприятиями Норвегии.
Ввоз рыбы на территорию ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
28 октября 2024
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей