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Экономика

18,3 тонны мороженого лосося не пропустили через границу в Псковской области

18,3 тонны мороженого норвежского лосося не пропустили через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Груз везли в Казахстан. Инспекторы Россельхознадзора установили нарушение запрета на перемещение по территории России рыбной продукции, произведённой предприятиями Норвегии.

Ввоз рыбы на территорию ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза.

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