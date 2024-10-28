Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 100 педагогов и воспитателей приехали в Печоры

Первый осенний заезд «Лидеры нового поколения» проекта «Истоки. Школа» открылся в Молодёжном круглогодичном историко-культурном центре «Истоки» в Псковской области сегодня, 28 октября. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Более 100 педагогов и воспитателей приехали в Печоры. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Более 100 советников директоров по воспитанию школ и колледжей Москвы, показавшие наилучшие результаты за 2023-2024 учебные годы, находятся в Печорах для создания авторских предложений в сфере воспитания и образования.

Они получат возможность обменяться опытом, посетить творческие мастер-классы, поработать в лабораториях и коллективных проектах.

  • Более 100 педагогов и воспитателей приехали в Печоры
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Более 100 педагогов и воспитателей приехали в Печоры
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Более 100 педагогов и воспитателей приехали в Печоры
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Более 100 педагогов и воспитателей приехали в Печоры
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Более 100 педагогов и воспитателей приехали в Печоры
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Более 100 педагогов и воспитателей приехали в Печоры
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Более 100 педагогов и воспитателей приехали в Печоры
    Фото: газета «Печорская правда»

От лица митрополита Псковского и Порховского Матфея слова приветствия участникам заезда передал благочинный Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Прохор (Андрейчук). С приветственным словом также выступили заместитель директора Московского центра воспитательных практик Алина Студенникова и директор Молодёжного историко-культурного центра «Истоки» Наталья Дюпина.

Алина Студенникова поприветствовала участников заезда и обратилась к ним с наставлением. «Дорогие советники по воспитанию. Мне бы очень хотелось, чтобы в эти ближайшие дни каждый из вас смог действительно сосредоточиться на тех ценностях и смыслах, которые заложены в каждое подготовленное для вас мероприятие», – отметила она.

Перед гостями выступил ученик Печорской детской школы искусств Дмитрий Промыслов. Он исполнил произведение С. Фёдорова «Русский витязь-Александр Невский» на домре.

Организатором выступает Роспатриотцентр Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке платформы «Росмолодёжь. События» и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Партнёром проекта выступил Московский центр воспитательных практик.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 октября 2024

Более 500 студентов посетило первую пару в новом медицинском корпусе ПсковГУ
28 октября 2024

Выставка «ZOV сердец» открылась в Великих Луках
28 октября 2024

О проекте «Школьные клубы дипломатии» рассказала Мария Тучак
28 октября 2024

Андрей Козлов – о главе Усвятского округа: Честный, справедливый, трудолюбивый
28 октября 2024

О трудоустройстве на работу после обучения в «КофеШколе» рассказали псковичам
28 октября 2024

Более 100 педагогов и воспитателей приехали в Печоры
28 октября 2024

Требования к приёму на обучение в «КофеШколу» перечислила Екатерина Татаринова
28 октября 2024

Островский переулок в Пскове открыт для двустороннего движения

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...