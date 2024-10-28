Более 100 педагогов и воспитателей приехали в Печоры

15:50, 28 октября 2024, ПАИ

Первый осенний заезд «Лидеры нового поколения» проекта «Истоки. Школа» открылся в Молодёжном круглогодичном историко-культурном центре «Истоки» в Псковской области сегодня, 28 октября. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Более 100 советников директоров по воспитанию школ и колледжей Москвы, показавшие наилучшие результаты за 2023-2024 учебные годы, находятся в Печорах для создания авторских предложений в сфере воспитания и образования.

Они получат возможность обменяться опытом, посетить творческие мастер-классы, поработать в лабораториях и коллективных проектах.



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»













От лица митрополита Псковского и Порховского Матфея слова приветствия участникам заезда передал благочинный Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Прохор (Андрейчук). С приветственным словом также выступили заместитель директора Московского центра воспитательных практик Алина Студенникова и директор Молодёжного историко-культурного центра «Истоки» Наталья Дюпина.

Алина Студенникова поприветствовала участников заезда и обратилась к ним с наставлением. «Дорогие советники по воспитанию. Мне бы очень хотелось, чтобы в эти ближайшие дни каждый из вас смог действительно сосредоточиться на тех ценностях и смыслах, которые заложены в каждое подготовленное для вас мероприятие», – отметила она.

Перед гостями выступил ученик Печорской детской школы искусств Дмитрий Промыслов. Он исполнил произведение С. Фёдорова «Русский витязь-Александр Невский» на домре.

Организатором выступает Роспатриотцентр Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке платформы «Росмолодёжь. События» и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Партнёром проекта выступил Московский центр воспитательных практик.