Самые популярные направления обучения в «КофеШколе» назвали псковичам

15:12, 28 октября 2024, ПАИ

О самых популярных направлениях в псковской IT-школе «КофеШкола» рассказала её руководитель Екатерина Татаринова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 октября.

Для детей от шести лет самые популярные направления – это программирование и 3D-технологии. «Это годовой курс, который состоит из нескольких модулей. Первый модуль – это программирование, он связан ещё и с компьютерной грамотностью, потому что многие детки, которые к нам приходят, не видели компьютера, а играют только на телефонах и планшетах», – отметила Екатерина Татаринова и уточнила, что эти навыки закрепляются уже после первого занятия.

Руководитель «КофеШколы» также подчеркнула, что очень популярным является курс по программированию в среде Roblox, в особенности для детей 9-10 лет. Они используют те же самые алгоритмы, что и в языках программирования. Также для этого уровня идёт повышенная подготовка к компьютерной грамотности: это Word, Excel, PowerPoint и другие программы.