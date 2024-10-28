Требования к приёму на обучение в «КофеШколу» перечислила Екатерина Татаринова

15:27, 28 октября 2024, ПАИ

Требования к приёму на обучение в IT-школу «КофеШкола» перечислила её руководитель Екатерина Татаринова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 октября.

«Для малышей – желательно, чтобы ребёнок умел читать. Также во многих направлениях постарше требуется начальное знание английского языка и умение бегло печатать», – отметила Екатерина Татаринова

Руководитель «КофеШколы» также подчеркнула, что всегда даётся возможность пробного задания для новых учеников. «Если не понравится именно направление, то можно будет попробовать другое. Например, программирование вместо моделирования, разработку игр, рисование на графическом планшете и другие. Если совсем нет, то возможно ребёнку нужно подрасти», – резюмировала она.

Ранее сообщалось, какие самые популярные направления обучения в «КофеШколе» Пскова.