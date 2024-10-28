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Происшествия

Первокурсник украл самокат в Пскове

21 октября от дома по улице Советской в Пскове был похищен самокат. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 7 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову, установлен подозреваемый в краже. Им оказался 17-летний первокурсник, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В ходе обыска похищенное изъято. Проводится расследование, в рамках которого устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению и других противоправных деяний.

Кроме того, раскрыта мартовская кража электровелосипеда с лестничной площадки дома по улице Лепешинского в Пскове. В преступлении подозревается безработный, ранее судимый 39-летний пскович. Ведется следствие.

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