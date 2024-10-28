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Культура

Псковских школьников приглашают провести осенние каникулы с музеем

Школьников приглашают провести осенние каникулы с Псковским музеем-заповедником, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Псковских школьников приглашают провести осенние каникулы с музеем. Фото предоставили в пресс-службе Псковского музея-заповедника

29 октября в 12:00 и 4 ноября в 14:00 состоится мастер-класс «Открытка в стиле XIX века». Дети смогут смастерить ретро-открытку в стиле XIX века и написать письмо гусиным пером и чернилами.

Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7).

Записаться и уточнить стоимость можно по телефону 8-811-233-13-90 (добавочный 1).

30 октября в 12:00 и 4 ноября в 16:00 пройдёт мастер-класс по набойке на ткани «Мастерство манерное». Набивная ткань – это та, поверх которой наносится рисунок. В современном мире этот процесс автоматизирован, но раньше набойка делалась вручную с помощью деревянных штампов (манер) и красок. Участникам покажут предметы текстиля из фондов музея, натуральные растительные красители, раритетные печатные издания начала XX века с рецептурой красящих составов и многое другое. Участники программы изготовят текстильный сувенир или сумку-шоппер в технике верховой набойки.

Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7).

Записаться и уточнить стоимость можно по телефону 8-811-233-13-90 (добавочный 1).

30 октября в 13:00 и 3 ноября в 13:00 пройдёт мастер-класс «Изразца ковёр цветной». Участники программы узнают, что такое изразец. Увидят, как они менялись с течением времени. Программа начнется с посещения выставки «Зеркало псковской печи», а завершится мастер-классом, где каждый сможет раскрасить собственный изразец.

Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Уточнить стоимость и записаться можно по телефонам 8-811-229-22-59 или 8-811-229-22-60.

1 ноября в 12:00 состоится мастер-класс «Игрушки-стригушки. Конь-огонь». На мастер-классе можно будет изготовить из джута русскую игрушку – забавного коня

Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский перейлок 7).

Записаться и уточнить стоимость можно по телефону 8-811-233-13-90 (добавочный 1).

1 ноября в 13:00 состоится интерактивная программа «В гостях у сказки». Она посвящена укладу и быту русского крестьянина, его праздникам и заботам, а музейные предметы станут проводниками в мир русских сказок. К участию приглашаются как взрослые, так и дети.

Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Записаться и уточнить стоимость можно по телефону 8-811-229-22-59 или 8-811-229-22-60.

2 ноября в 14:00 пройдёт интерактивная программа «Башня, стерегущая город». На занятии расскажут о крепостном зодчестве, истории Псковской крепости, о военных событиях, связанных с Варлаамовской башней. Во время экскурсии участники поднимутся на тридцатиметровую башню и пройдутся по пряслу стены, проложенной вдоль реки Великой. К участию приглашаются как дети, так и взрослые.

Место встречи: площадка у Варлаамовской башни (улица Леона Поземского, 46).

Записаться и уточнить стоимость можно по телефону 8-811-229-22-59 или 8-811-229-22-60.

3 ноября в 12:00 состоится мастер-класс по ткачеству. Участники познакомятся с историей и разными техниками ткачества, а также научатся пользоваться специальным ткацким инвентарем – деревянными бердами и дощечками. В конце мастер-класса получится сотканный на дощечках четырёхрядный браслет.

Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7).

Записаться и уточнить стоимость можно по телефону 8-811-233-13-90 (добавочный 1).

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