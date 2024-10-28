Выставка «ZOV сердец» открылась в Великих Луках

16:42, 28 октября 2024, ПАИ

Всероссийская социально-патриотическая выставка «ZOV сердец» открылась в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках сегодня, 28 октября, передаёт корреспондент Luki-News.

В экспозиции представлены портреты участников специальной военной операции – жителей Псковской области, в том числе погибших при исполнении боевых задач, а также портреты уроженцев других регионов, которые проходили службу в Пскове.

На выставке можно увидеть около 80 картин псковских художников – членов Союза художников России. После выставки часть картин передадут бойцам, а также их родным и близким.