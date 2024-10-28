Выставка «ZOV сердец» открылась в Великих Луках
Всероссийская социально-патриотическая выставка «ZOV сердец» открылась в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках сегодня, 28 октября, передаёт корреспондент Luki-News.
В экспозиции представлены портреты участников специальной военной операции – жителей Псковской области, в том числе погибших при исполнении боевых задач, а также портреты уроженцев других регионов, которые проходили службу в Пскове.
На выставке можно увидеть около 80 картин псковских художников – членов Союза художников России. После выставки часть картин передадут бойцам, а также их родным и близким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>