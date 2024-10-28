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Общество

Выставка «ZOV сердец» открылась в Великих Луках

Всероссийская социально-патриотическая выставка «ZOV сердец» открылась в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках сегодня, 28 октября, передаёт корреспондент Luki-News.

Патриотическая выставка «ZOV сердец» открылась в Великих Луках. Фото: Luki-News

В экспозиции представлены портреты участников специальной военной операции – жителей Псковской области, в том числе погибших при исполнении боевых задач, а также портреты уроженцев других регионов, которые проходили службу в Пскове.

На выставке можно увидеть около 80 картин псковских художников – членов Союза художников России. После выставки часть картин передадут бойцам, а также их родным и близким.

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