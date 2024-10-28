Электросирены включат по нескольким адресам в Пскове 29 октября

17:06, 28 октября 2024, ПАИ

Кратковременно включение электросирен проведут в Пскове по нескольким адресам 29 октября с 10:00 до 12:00. Об этом сообщается в официальном канале региона.

Звук услышат псковичи по адресам: улица Бутырская, 34; улица Леона Поземского, 110; улица Снятная Гора, 2.

Будут проводиться проверки работоспособности после ремонта линии. Псковичей просят сохранять спокойствие.