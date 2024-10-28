Электросирены включат по нескольким адресам в Пскове 29 октября
Кратковременно включение электросирен проведут в Пскове по нескольким адресам 29 октября с 10:00 до 12:00. Об этом сообщается в официальном канале региона.
Звук услышат псковичи по адресам: улица Бутырская, 34; улица Леона Поземского, 110; улица Снятная Гора, 2.
Будут проводиться проверки работоспособности после ремонта линии. Псковичей просят сохранять спокойствие.
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