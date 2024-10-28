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Великолучане завоевали десять наград всероссийского турнира по кикбоксингу

Великолучане выиграли десять медалей всероссийского турнира по кикбоксингу, который прошёл в Ярославле с 23 по 26 октября. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».

  • Великолучане завоевали десять наград всероссийского турнира по кикбоксингу
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали десять наград всероссийского турнира по кикбоксингу
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали десять наград всероссийского турнира по кикбоксингу
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали десять наград всероссийского турнира по кикбоксингу
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали десять наград всероссийского турнира по кикбоксингу
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали десять наград всероссийского турнира по кикбоксингу
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали десять наград всероссийского турнира по кикбоксингу
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали десять наград всероссийского турнира по кикбоксингу
    Фото: клуб «Отечество»

В соревнованиях участвовали 780 спортсменов из 37 регионов. Победами отличились великолучане Даниил Речкин, Виктория Табанакова и Максим Волченков, выполнивший норматив на разряд кандидата в мастера спорта.

Вторые места на соревнованиях заняли Александр Лебедев и Елизавета Шуднева. Бронза на счету Николая Ершова, Виктора Петраковцева, Никиты Кунгурцева, Даниила Глушанова и Артёма Урбана.

Тренируются спортсмены под руководством Сергея Москалёва и Георгия Кунгурцева. «Этот турнир считается одним из самых сильных всероссийских турниров. Ребята продемонстрировали настоящие бойцовские качества, проявили характер и волю к победе», – отметили в клубе «Отечество».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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