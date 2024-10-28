Руководитель IT-школы «КофеШкола»: Дети могут учиться читать и программировать одновременно

17:55, 28 октября 2024, ПАИ

Дети могут учиться читать и программировать одновременно, заявила руководитель IT-школы «КофеШкола» Екатерина Татаринова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 октября.

«Мы немного расширили возрастной диапазон и сейчас мы уже обучаем детей от шести лет. Относительно большая группа деток пришла обучаться и многие из них ещё не ходят в школу и не умеют читать. В этом есть небольшая сложность, потому что обучение программированию предполагает, что дети в первую очередь умеют читать. Они заодно учатся и читать и программировать. Иногда это действительно чудеса, потому что ребёнок знает только буквы, а уже может сложить игру из блоков», – отметила гостья студии.

Ранее сообщалось, что Екатерина Татаринова также назвала самые популярные направления подготовки в «КофеШколе».