Из-за чего может возникнуть бесплодие, объяснила врач-гинеколог

19:21, 28 октября 2024, ПАИ

Значительные отклонения веса от нормы у девочек-подростков – как излишняя худоба, так и избыточный вес – могут привести к проблемам с зачатием и бесплодию в будущем, пишет РИА Новости со ссылкой на акушера-гинеколога Анну Донец.

Сейчас многие пациентки обращаются с метаболическим синдромом. Стало мало девочек с нормальным телосложением: они либо слишком худые, либо слишком полные. Именно метаболический синдром может привести к бесплодию, как и другие заболевания, отметила специалист.

Нарушения менструального цикла происходят из-за отклонений веса от нормы индекса массы тела. При таких изменениях не созревает яйцеклетка, то есть нарушается гормональный фон, уточнила врач.

К подобным последствиям может привести как повышенный, так и пониженный уровень сахара в крови. Всё это может вызвать развитие метаболического синдрома и ановуляторные циклы (когда яйцеклетка не созревает), которые в дальнейшем могут стать причиной бесплодия, пояснила Анна Донец.