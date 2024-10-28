Подведены итоги Кубка Великих Лук по волейболу

17:40, 28 октября 2024, ПАИ

Подведены итоги Кубка Великих Лук по волейболу среди мужских команд, сообщается в группе «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо местных спортсменов в соревнованиях участвовали коллективы из Пскова, Санкт-Петербурга, Невеля и Торопца (Тверская область).

По итогам состязаний первое место заняла сборная Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Лучшим игроком победившей команды признали Максима Малюгина. Второе место досталось коллективу «Локомотив-Псков», а замкнул тройку лидеров клуб «Торопец».

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