Подведены итоги Кубка Великих Лук по волейболу
Подведены итоги Кубка Великих Лук по волейболу среди мужских команд, сообщается в группе «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».
Помимо местных спортсменов в соревнованиях участвовали коллективы из Пскова, Санкт-Петербурга, Невеля и Торопца (Тверская область).
По итогам состязаний первое место заняла сборная Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Лучшим игроком победившей команды признали Максима Малюгина. Второе место досталось коллективу «Локомотив-Псков», а замкнул тройку лидеров клуб «Торопец».
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