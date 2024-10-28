Часть улицы Карла Маркса в Пскове закроют из-за аварии

17:47, 28 октября 2024, ПАИ

Часть улицы Карла Маркса в Пскове закроют для движения 29 октября из-за аварийной ситуации, возникшей во время работ по реконструкции инженерных сетей водоснабжения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

29 октября с 8:30 до 16:00 будет закрыто движение транспорта на участке улицы Карла Маркса в районе здания № 31 на улице Некрасова.

Водителей просят учесть информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.