Исследования по превентивной медицине и прогнозированию здоровья представила профессор ПсковГУ

19:30, 28 октября 2024, ПАИ

Профессор кафедры клинической медицины ПсковГУ Марина Галактионова выступила с докладом в педиатрической школе для медицинских работников СЗФО. Специалист представила исследования по превентивной медицине и прогнозированию здоровья, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В работе школы также приняли участие клинические ординаторы вуза, учёные и научные сотрудники университетов России. В докладах ведущих специалистов был представлен мультидисциплинарный подход к оказанию различных видов медицинской помощи детям и подросткам в современных условиях.

Кроме того, обсуждались вопросы ранней диагностики редких орфанных заболеваний, онконастороженности в практике врача-педиатра, выявления симптомов психомоторного и речевого развития, наблюдения недоношенных детей в амбулаторно-поликлиническом звене, организации вскармливания детям с особыми потребностями, а также дифференцированного подхода к инфекционным заболеваниям.

Основной задачей школы явилось широкое информирование о современных возможностях профилактики, диагностики и терапии заболеваний у детей различного возраста, в том числе у новорождённых и подростков, обмен опытом в научных и практических вопросах оказания педиатрической помощи.