Первый этап фестиваля «Мы из будущего» состоялся в Пскове

18:59, 28 октября 2024, ПАИ

В Пскове состоялся первый этап областного фестиваля детского творчества по выявлению и поддержке талантливых детей, проживающих в сельской местности, «Мы из будущего». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Представители молодёжи из Порховского, Гдовского, Дедовичского, Псковского районов, а также из Плюсского и Печорского муниципальных округов собрались в Псковском областном колледже искусств 26 октября.

Теперь жюри предстоит оценить конкурсантов в традиционных номинациях конкурса «Вокал», «Хореография» и «Театр». Кроме того, предусмотрен отбор в одну из новых категорий – «Семь-Я».