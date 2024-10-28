Михаил Ведерников подписал указ об изменении структуры правительства Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ об изменении структуры правительства Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
Из управления специальных программ с 1 ноября будет выделено самостоятельное управление по мобилизационной работе и защите государственной тайны.
«Публикую отдельно, чтобы не было оснований для конспирологии. Цель максимально прозрачная: сейчас эти два направления по понятным причинам требуют особого внимания. Курирование нового структурного подразделения буду осуществлять лично. Штатная численность аппарата не меняется. Это делается для совершенствования работы с профильными федеральными органами», – подчеркнул губернатор Псковской области.
Учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по истории и обществознанию начались в ПсковГУ
Митрополит Матфей провёл совещание по вопросам финансирования реставрационных работ в Псковской епархии
Михаил Ведерников подписал указ об изменении структуры правительства Псковской области