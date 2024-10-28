Митрополит Матфей провёл совещание по вопросам финансирования реставрационных работ в Псковской епархии

20:02, 28 октября 2024, ПАИ

Рабочее совещание по вопросам подачи заявок в финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви на финансирование ремонтно-реставрационных работ состоялось в архиерейской резиденции сегодня, 28 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Работу совещания возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей. В работе совещания приняли участие наместник Спасо-Преображенского Мирожского монастыря иеромонах Серафим (Козулин), древлехранитель Псковской епархии монах Антоний (Воеводин), начальник службы управления объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Мария Лисенкова.

В ходе совещания был детально рассмотрен перечень объектов, требующих проведения реставрационных работ. Также обсуждались вопросы взаимодействия службы древлехранителя с профильными комитетами светской власти.

Ранее сообщалось, что участники общероссийского совещания епархиальных древлехранителей в Пскове посетили Псковский кремль.