Псковская область присоединилась к образовательной программе «Герои молодёжи»

20:17, 28 октября 2024, ПАИ

Псковская область присоединилась к образовательной программе «Герои молодёжи». Регион на мероприятии, которое прошло с 24 по 27 октября в Красногорске, представила зампредседателя областного комитета по молодёжной политике Екатерина Тимофеева.

Участниками программы стали специалисты по работе с молодёжью и 100 региональных координаторов Всероссийского проекта служения «Твой герой», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Для участников программы «Герои молодёжи» провели лекции, семинары, панельные дискуссии и практические сессии, которые посвящены молодёжным проектам и актуальным вопросам. Участники мероприятия смогли обменяться своими лучшими практиками и идеями патриотического воспитания, а также изучили технологии работы с молодёжью и механизмы адаптации военных через социально полезную деятельность.

«Программа очень насыщенная и обширная: от нормативно-правовой базы до психологии», – поделилась впечатлениями Екатерина Тимофеева. Она также поблагодарила Роспатриотцентр, который организует образовательные форумы на различные темы, в том числе по патриотическому воспитанию.