В Себежском районе найден живым без вести пропавший 68-летний мужчина

20:49, 28 октября 2024, ПАИ

В Себежском районе найден живым без вести пропавший 68-летний мужчина, пишет районная газета «Призыв» со ссылкой на МО МВД России «Себежский».

27 октября мужчина отправился в лес за грибами и не вернулся. Его обеспокоенные родственники обратились в полицию и к добровольцам. В ходе поисковой операции сотрудников МО МВД России «Себежский» совместно с ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области при общественности 28 октября мужчина был найден живым.