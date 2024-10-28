В Себежском районе найден живым без вести пропавший 68-летний мужчина
В Себежском районе найден живым без вести пропавший 68-летний мужчина, пишет районная газета «Призыв» со ссылкой на МО МВД России «Себежский».
27 октября мужчина отправился в лес за грибами и не вернулся. Его обеспокоенные родственники обратились в полицию и к добровольцам. В ходе поисковой операции сотрудников МО МВД России «Себежский» совместно с ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области при общественности 28 октября мужчина был найден живым.
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