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Общество

Игорь Иванов: Организационно-кадровые изменения усилят профдвижение России

Заседание генерального совета Федерации независимых профсоюзов России состоялось в Москве сегодня, 28 октября. На нём утвердили проект изменений в уставе ФНПР для рассмотрения на заседании XIII съезда организации. Также решено предложить съезду избрать Михаила Шмакова президентом ФНПР, а Сергея Черногаева – председателем организации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов выразил уверенность, что организационно-кадровые изменения только усилят профсоюзное движение России.

«Завтра я с большой гордостью от лица профсоюзов Псковской области проголосую за эти решения на съезде. Мы их обсуждали с коллегами в регионе. Уверен, что Михаил Шмаков, обладая более чем 30-летним опытом руководства системой и являясь несомненным авторитетом в России и мире, сконцентрируется на идеологической и политической составляющих. Поддержку ему окажет не менее авторитетный лидер Сергей Черногаев, который длительное время возглавлял один из крупнейших профсоюзов России – профсоюз РЖД», – отметил Игорь Иванов и заверил, что профсоюзы едины в своём решении.

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