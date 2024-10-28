Псковская школьница стала призёром конкурса изобразительного искусства «Семья Абилимпикс»

22:54, 28 октября 2024, ПАИ

В выставочном центре «Гостиный двор» в Москве состоялось торжественное награждение победителей и призёров конкурса изобразительного искусства «Семья Абилимпикс». Учащаяся центра специального образования № 1 Полина Яковлева заняла второе место в категории «Школьники», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс был организован национальным центром «Абилимпикс» совместно с Международным союзом педагогов-художников, который является партнёром движения «Абилимпикс» в России.

Кроме того, в финале чемпионата в категории «Специалисты» участвовали два представителя Псковской области: Валентина Бельцова в компетенции «Флористика» и Максим Высотин в компетенции «Слесарное дело».

В этом году финал чемпионата собрал более 12 тысяч участников, включая представителей региональных органов исполнительной власти, организаций-работодателей, производителей оборудования для людей с инвалидностью, образовательных и некоммерческих организаций, а также делегации дружественных стран. На площадке прошли соревнования по 50 основным и 11 презентационным компетенциям, в которых участвовало более 1 000 человек из всех регионов России.

Цель движения «Абилимпикс» – комплексная профессиональная реабилитация людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также развитие социокультурной инклюзии в обществе. На сегодняшний день чемпионат охватывает все регионы России, количество соревновательных дисциплин за десять лет увеличилось с 29 до 206.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуются в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Движение способствует эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, помогает им найти работу и интегрироваться в общество. Это позволяет более эффективно достигать целей национальных проектов.