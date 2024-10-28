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Общество

Дерматовенеролог назвала причину раннего появления морщин

На появление морщин влияет множество факторов. Часть из них связана с генетикой, другая – с образом жизни. Причины озвучили представители Министерства здравоохранения Московской области в беседе с «Радио 1».

Генетика определяет структуру кожи, её способность к регенерации и влияет на предрасположенность к образованию морщин.

Кроме того, на преждевременное появление морщин может повлиять воздействие ультрафиолетового излучения. УФ-лучи оказывают разрушающее воздействие на коллаген и эластин, что приводит к снижению упругости кожи и способствует образованию морщин.

В Министерстве здравоохранения также подчеркнули, что недостаток сна, который длится менее 7–8 часов в сутки, препятствует восстановлению кожи. Кроме того, негативное воздействие оказывают дефицит витаминов и минералов, а также избыточное потребление сахара и вредных жиров.

Сухая кожа более подвержена образованию морщин, поэтому важно применять увлажняющие кремы и сыворотки и избегать использования косметических средств с грубыми абразивными частицами, спиртом и другими агрессивными компонентами.

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