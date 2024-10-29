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Общество

Доставать зимнюю одежду советует сегодня народный календарь

29 октября православные чествуют мученика Лонгина, сообщает calend.ru. По преданию, римский воин Гай Кассий Лонгин, носивший звание сотника, входил в число стражей, охранявших место распятия Христа. Во время казни кровь Спасителя брызнула воину на глаза, и он исцелился от катаракты, которой страдал долгое время. С этого момента Лонгин уверовал в то, что Иисус был сыном Божьим, а спустя три дня вместе с другими воинами стал свидетелем воскресения Христа.

Новообращенный христианин отправился с проповедью к себе на родину, в Каппадокию. С ним последовали и два других воина, видевших воскресшего Иисуса. Однако Понтий Пилат распорядился поймать и обезглавить подвижников. Позже головы христиан нашла слепая женщина, которая погребла их и излечилась при этом от глазной болезни.

Благодаря церковному преданию святой Лонгин на Руси считался исцелителем глазных болезней. В этот день ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением.

Также на Лонгина доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть на последнем солнце. «Солнечный свет хоть и не долог, а в этот день нам дорог», — говорили в народе. Люди верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хвори.

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