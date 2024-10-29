Сбер: число предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11%

08:57, 29 октября 2024, ПАИ

По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера), с начала 2024 года в Северо-Западном федеральном округе число россиян, решивших открыть ИП или ООО, увеличилось на 11%. Среди направлений, в которых граждане чаще всего регистрировали бизнес, наибольший прирост показали сферы предоставления персональных услуг (+50%), операций с недвижимостью (+26%) и производства продуктов питания (+25%). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

«Сохраняется тенденция роста числа предпринимательниц. За девять месяцев число женщин, оформивших своё дело, выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение мужчин и женщин, ставших предпринимателями с 1 января по 30 сентября 2024 года, составило 56% и 44% соответственно. Данное соотношение характерно для всех регионов Северо-Западного федерального округа практически в равной степени. Исключением являются Калининградская и Мурманская области, где установился паритет», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Как и год назад, два из пяти новых бизнесов в СЗФО открывает молодёжь: 40% зарегистрировавших своё дело – младше 35 лет, из них 14% приходится на категорию людей до 25 лет. Быстрее других молодеет бизнес в Новгородской и Архангельской областях – доля таких предпринимателей достигает 48%.

По данным исследования, среди регионов наибольший прирост по регистрациям бизнеса с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года показали Карелия (75%), Новгородская (+27%), Вологодская и Калининградская области (по +18%).

Распределение ИП и ООО за девять месяцев 2024 года составило 87% и 13% соответственно. Число ИП выросло на 2%.

Для подсчёта данных «Деловая среда» проанализировала более 12 тысяч ИП и ООО, которые открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта на территории СЗФО в 2024 году.