Пантера напала на ребёнка в передвижном цирке

08:31, 29 октября 2024, ПАИ

В Ангарске пантера напала на трехлетнего ребенка во время фотосъемки, мальчика с ранениями доставили в больницу, сообщает Управление Следственного комитета в Иркутской области. Об этом пишет РБК.

Нападение произошло 28 октября, ребенок был с отцом в частном передвижном цирке. Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК). Сейчас жизни ребёнка ничто не угрожает.

Речь идет о цирке «Дикий драйв», сообщает РЕН ТВ. Там назвали сообщения о нападении на ребенка фейком, распространяемым «врагами, которые хотят, чтобы российский цирк остался без животных». «Во-первых, в тот день не было представления, во-вторых, пантеры в программе нет», — заявил представитель цирка. Он уточнил, что считает виновными в распространении информации о нападении «зоошизиков», которые «болеют за животных», а также отметил, что из Новосибирска цирку пришлось уехать из-за протестов.