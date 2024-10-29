Пантера напала на ребёнка в передвижном цирке
В Ангарске пантера напала на трехлетнего ребенка во время фотосъемки, мальчика с ранениями доставили в больницу, сообщает Управление Следственного комитета в Иркутской области. Об этом пишет РБК.
Нападение произошло 28 октября, ребенок был с отцом в частном передвижном цирке. Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК). Сейчас жизни ребёнка ничто не угрожает.
Речь идет о цирке «Дикий драйв», сообщает РЕН ТВ. Там назвали сообщения о нападении на ребенка фейком, распространяемым «врагами, которые хотят, чтобы российский цирк остался без животных». «Во-первых, в тот день не было представления, во-вторых, пантеры в программе нет», — заявил представитель цирка. Он уточнил, что считает виновными в распространении информации о нападении «зоошизиков», которые «болеют за животных», а также отметил, что из Новосибирска цирку пришлось уехать из-за протестов.
Избранный глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин поблагодарил депутатов за доверие
Названы топ-3 электронных сервисов ФССП России, востребованных жителями Псковской области
Псковская школьница стала призёром конкурса изобразительного искусства «Семья Абилимпикс»