Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пантера напала на ребёнка в передвижном цирке

В Ангарске пантера напала на трехлетнего ребенка во время фотосъемки, мальчика с ранениями доставили в больницу, сообщает Управление Следственного комитета в Иркутской области. Об этом пишет РБК.

Нападение произошло 28 октября, ребенок был с отцом в частном передвижном цирке. Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК). Сейчас жизни ребёнка ничто не угрожает.

Речь идет о цирке «Дикий драйв», сообщает РЕН ТВ. Там назвали сообщения о нападении на ребенка фейком, распространяемым «врагами, которые хотят, чтобы российский цирк остался без животных». «Во-первых, в тот день не было представления, во-вторых, пантеры в программе нет», — заявил представитель цирка. Он уточнил, что считает виновными в распространении информации о нападении «зоошизиков», которые «болеют за животных», а также отметил, что из Новосибирска цирку пришлось уехать из-за протестов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 октября 2024

Почти 170 человек госпитализировали с пневмонией в Псковскую инфекционку за неделю
29 октября 2024

Новые обломки советского самолета нашли поисковики в Пыталовском районе
29 октября 2024

Солнце лишило жителей Земли возможности наблюдать за ещё одной кометой
28 октября 2024

Избранный глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин поблагодарил депутатов за доверие
28 октября 2024

Названы топ-3 электронных сервисов ФССП России, востребованных жителями Псковской области
28 октября 2024

Псковская школьница стала призёром конкурса изобразительного искусства «Семья Абилимпикс»
28 октября 2024

Псковичей приглашают на «египетскую» встречу
28 октября 2024

Об обучении детей в IT-сфере поговорили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...