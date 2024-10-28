Ещё четыре миллиона рублей отдали мошенникам псковичи и великолучане

09:43, 29 октября 2024, ПАИ

В результате действий злоумышленников жители Пскова и Великих Лук лишились в общей сложности более четырех миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, потерпевшим звонили неизвестные лица, которые под разными предлогами завладели их деньгами.

В частности, искателям быстрых денег махинаторы предложили дополнительные заработки на брокерских интернет-площадках. Другим собеседникам они сообщили, что кто-то якобы собирается совершить попытку несанкционированного доступа к их банковским счетам, в связи с чем следует срочно «обезопасить» сбережения.

Граждане поддались на эти уловки. Потерпевшие обратились за помощью в полицию, возбуждены уголовные дела.