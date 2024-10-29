День открытых дверей пройдёт в Псковском филиале Университета ФСИН России

10:25, 29 октября 2024, ПАИ

День открытых дверей пройдёт в Псковском филиале Университета ФСИН России 9 ноября в 11:00, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В мероприятии примет участие руководство образовательной организации и представители УФСИН России по Псковской области. Будущие абитуриенты узнают об истории и структуре образовательной организации, особенностях поступления на места за счёт средств федерального бюджета в 2025 году.

Гостям покажут учебные аудитории, библиотеку и читальный зал, оснащённый техническими средствами, спортзал, а также расскажут об условиях проживания курсантов и их питании.