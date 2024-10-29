Труп рыбака обнаружили в озере Себежского района
Тело мужчины обнаружили в Уклеинском озере у деревни Уклеино Себежского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Тело было извлечено из реки и передано оперативным службам.
На месте работают сотрудники СУ СК и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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