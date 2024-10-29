Есть ли у туристов шанс забронировать номер на новогодние праздники в Пскове, рассказали представители отелей

12:24, 29 октября 2024, ПАИ

Перед Новым годом многие люди начинают задумываться о том, как полезно провести время и отдохнуть всей семьёй на каникулах. Кто-то вместо ленивого отдыха выбирает активный на горнолыжных базах, а кто-то решает расширить свой кругозор и съездить в отпуск в другой город. Представители гостиниц Пскова рассказали в беседе с корреспондентом ПАИ, есть ли у туристов шанс забронировать номер на новогодние праздники.

Когда начали бронировать номера на новогодние праздники?

Представители гостиничного комплекса «Двор Подзноева» рассказали, что в этом году наблюдается колоссальный спрос на гостиничные услуги в период праздников.

«В основном все гости уже забронировали себе номера ещё в середине августа и в начале сентября. Нас спас лист ожидания гостей – кто хотел приобрести себе номер по более приятной цене и номер, который именно они хотят, а не который остался, те позаботились заранее и встали в лист ожидания, и этим гостям в первую очередь был предложен номер», – рассказали в гостинице.

В отеле Old Estate бронирование началось тоже задолго до новогодних праздников. Там бронь на гостиничные услуги началась в начале сентября.

«У нас есть свои постоянные гости, которые отдыхают у нас каждый год, и они знают, что бронировать нужный номер необходимо слишком заранее», – поделились представители отеля.

Гостиница «903» ещё не открыла бронирование на Новый год, однако представители гостиницы рассказали, что интерес у туристов есть – каждый день пишут и спрашивают о свободных номерах.

«У нас открывается бронирование номеров на новогодние праздники только с 30 октября. Уже готовимся к тому, что наш телефон будет разрываться от звонков», – отметили в гостинице.

На сколько в этом году подорожали номера?

Увеличение цен на гостиничные услуги коснулось и отелей Пскова. Однако даже повышение цен не повлияло на решение туристов провести новогодние праздники в нашем городе, о чём говорит существующий на рынке спрос.

В гостинице «Двор Подзноева» поделились, что за этот год каждый номер подорожал в среднем на 1 500 рублей.

Представители отеля Old Estate отметили, что цены по сравнению с прошлым годом немного выросли, примерно на 10 %. Рост цен коснулся не только номеров, но и банкета в новогоднюю ночь.

Гостиница «903» тоже подняла цены на свои услуги. В этом году номерной фонд подорожал на 20 % по сравнению с предыдущими новогодними праздниками, но это увеличение никак не сбавляет интерес у туристов, подчеркнули представители гостиницы.

Откуда едут туристы на Новый год в Псков?

Представители отелей также рассказали, жители каких городов предпочитают провести свои новогодние праздники в Пскове.

Во «Дворе Подзноева» поделились, что к ним приедут туристы из разных городов страны: «Около 80 % постояльцев в период праздников будут из Центрального округа и из Ленинградской области. Остальные 20 % приедут из Краснодара, Мурманска и Карелии».

Отдыхать в отеле Old Estate будут гости в основном из Санкт-Петербурга, Москвы и Мурманска.

А по словам представителей гостиницы «903», у них в период новогодних праздников в основном останавливаются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

На сколько дней заселяются гости Пскова?

Так, в гостинице «Двор Подзноева» в среднем номера бронируют на двое-трое суток, но есть гости, которые приезжают и на пять дней, отметили представители гостиницы.

В отеле Old Estate постояльцы в среднем бронируют номера минимум на двое суток, уточнили ПАИ.

Есть ли ещё шанс забронировать номер на каникулы?

Если к вам планируют приехать гости из другого города и поселиться в отеле, то предупредите их – мест становится всё меньше и меньше.

В гостинице «Двор Подзноева» рассказали, что у них почти не осталось номеров на период новогодних каникул. «На новогодние праздники осталось всего два свободных номера и только под конец каникул», – рассказали там.

Отель Old Estate уже может похвастаться отсутствием свободных номеров на период новогодних праздников. «На данный момент у нас забронировано 100 % номеров на новогодние праздники. Также уже забронирована наибольшая часть мест на новогодний банкет – 92 брони без анонса в социальных сетях», – отметили в отеле.

Гостинице «903» ещё только предстоит ажиотаж бронирования с 30 октября. Представители отеля ожидают такую же загрузку, как и в прошлом году. «В прошлом году у нас была с 31 декабря на 1 января загрузка 50 % номеров, потому что при гостинице нет ресторана. А вот уже с 2 января у нас была полная загрузка», – рассказали в гостинице.