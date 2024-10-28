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Культура

Концерт «Бах и органные миры» состоится в Пскове 3 ноября

3 ноября в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоится концерт органной музыки из цикла «Бах и органные миры». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото предоставлено организаторами

В концерте примет участие московская органистка Мария Макаренко, выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных (Москва), лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

В органном концерте прозвучат музыкальные произведения XVII-XX веков: немецких композиторов и органистов эпохи барокко Иоганна Каспара Фердинанда Фишера, Иоганна Себастьяна Баха и Иоганна Готфрида Вальтера, итальянца Антонио Лучио Вивальди, французского композитора-романтика и органиста XIX века Леона Боэльмана, а также итальянского композитора-мистификатора XX века Ремо Джадзотто.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, дом 64.

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