На четырёх участках трассы А-122 в Псковской области заработали новые линии освещения

11:18, 29 октября 2024, ПАИ

Новые линии освещения появились на федеральной трассе А-122 «А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель» в Локнянском, Новосокольническом и Великолукском районах Псковской области. Работы проведены в рамках программы по повышению безопасности дорожного движения, сообщили ПАИ в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Устройство стационарного электрического освещения выполнено на пешеходных переходах, локальных пересечениях и примыканиях в населенных пунктах Валуевское, Башово, Насва и Русаново. Общая протяженность линий освещения составляет 1,397 км.

Освещение управляется с помощью автоматизированной системы через единый диспетчерский центр. Специалисты могут регулировать уровень освещенности дороги в зависимости от времени суток. Это позволяет снизить эксплуатационные затраты, оптимизировать потребление электроэнергии, отслеживать возможные поломки в системе освещения в реальном времени.

«Устройство освещения остается одной из самых действенных мер для повышения безопасности на участках федеральных дорог. Оно позволяет добиться снижения аварийности на 20–30%. Обеспечение безопасности на федеральных автомобильных дорогах в Псковской области является первостепенной задачей Управления дорог, поэтому работа в данном направлении будет продолжаться», – отметил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» – директор филиала в Пскове Владимир Чернуха.