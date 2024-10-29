До -3 градусов прогнозируют в Псковской области 30 октября
Облачная погода ожидается в Псковской области днём 30 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Утром местами будет идти дождь, а днём синоптики прогнозируют дожди в большинстве районов области.
Будет дуть ветер западного направления со скоростью 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха по области днём будет от +9 до +14 градусов, ночью – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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