Алексей Наумец посетил Стругокрасненский муниципальный округ

12:19, 29 октября 2024, ПАИ

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Стругокрасненский муниципальный округ. Об этом сообщает газета «Струги».

Вместе с сенатором в муниципалитет приехали представители военной прокуратуры Псковского гарнизона, военного комиссариата Псковской области, управления специальных программ правительства Псковской области и регионального штаба Комитета семей воинов Отечества.

«У нас сегодня главная задача – чтобы мы как можно больше вопросов смогли решить сразу же здесь, – подчеркнул Алексей Наумец. – Верховный главнокомандующий сказал: «Сейчас главная задача – это наша победа в зоне специальной военной операции». А военнослужащие и те, кто с оружием в руках защищает интересы страны, – это цвет нашей нации, это элита. Особое внимание нужно уделить и им самим, и членам их семей».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников расширил рабочую группу, которая приезжает в муниципалитеты, добавил он.

«Сейчас мы прибыли большим составом, чтобы разобраться во всех проблемных вопросах и грамотно подсказать, как их решить с дальнейшим сопровождением до конечной точки. Главное, разобраться с ситуациями, проблемными вопросами. Хорошо, что есть фонд «Защитники Отечества». У вас в округе тоже есть свой представитель Татьяна Образцова, она же общественный помощник губернатора. Если есть вопросы, сразу обращайтесь к ней. И глава у вас всегда готов помочь», – обратил внимание Алексей Наумец.

На встрече участники СВО и члены их семей смогли задать интересующие вопросы и получить на них ответы.