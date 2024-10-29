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Общество

В России создали устройство для восстановления речи и функции глотания после инсульта

Российские учёные разработали устройство для восстановления речи и глотания после инсульта и других заболеваний, пишет «Газета.ру» со ссылкой на директора Института нейрореабилитации и восстановительных технологий Научного центра неврологии Наталью Супонёву.

Человеку, испытывающему проблемы с глотанием, проблематично питаться в общественных местах – пища может попасть в лёгкие, потому что у больного может не быть кашлевого рефлекса, и пища остаётся в лёгких, что вызывает воспаление. Подобная проблема имеет решение, однако нет специального устройства, которое можно было бы легко брать с собой и использовать в домашних условиях.

Разработанное учёными устройство позволяет применять методики стимуляции мышц лица, рта, языка и мягкого нёба с помощью тока и вибрации. Есть опытный образец, к которому можно присоединять различные модули и выполнять массаж. Помимо этого, можно использовать накладку на язык, которая стимулирует его работу.

Исследования аппарата будут проводить на добровольцах, а потом начнётся мелкосерийное производство, проведение клинических испытаний и получение удостоверения. Для полноценного выхода на рынок потребуется около двух лет.

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