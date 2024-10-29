Цели «Большого этнографического диктанта» назвал Александр Седунов

13:41, 29 октября 2024, ПАИ

Цели акции «Большой этнографический диктант» назвал председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов во время брифинга сегодня, 29 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Вы знаете, что в преддверии Дня народного единства уже на протяжении целого ряда лет проводятся традиционные этнографические диктанты. И если в 2016 году, когда он только начинался, было всего лишь порядка 90 тысяч участников по всей стране, то в прошлом году – уже почти 3,5 миллиона человек», – отметил Александр Седунов.

По его словам, это хороший показатель большого внимания к традициям, культуре, к истории тех национальностей, которые есть в России.

«И самая главная цель этнографического диктанта – возбудить интерес к культуре, истории, к людям, которые живут у нас, жили в прошлом, чтобы показать, что мы действительно единая большая страна», – заключил спикер.

Добавим, что Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт с 1 по 8 ноября. Задания будут доступны на официальном сайте. Время прохождения диктанта – 45 минут.