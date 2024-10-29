Цели «Большого этнографического диктанта» назвал Александр Седунов
Цели акции «Большой этнографический диктант» назвал председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов во время брифинга сегодня, 29 октября, передаёт корреспондент ПАИ.
«Вы знаете, что в преддверии Дня народного единства уже на протяжении целого ряда лет проводятся традиционные этнографические диктанты. И если в 2016 году, когда он только начинался, было всего лишь порядка 90 тысяч участников по всей стране, то в прошлом году – уже почти 3,5 миллиона человек», – отметил Александр Седунов.
По его словам, это хороший показатель большого внимания к традициям, культуре, к истории тех национальностей, которые есть в России.
«И самая главная цель этнографического диктанта – возбудить интерес к культуре, истории, к людям, которые живут у нас, жили в прошлом, чтобы показать, что мы действительно единая большая страна», – заключил спикер.
Добавим, что Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт с 1 по 8 ноября. Задания будут доступны на официальном сайте. Время прохождения диктанта – 45 минут.
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