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Общество

Росгвардейцев чествовали в Пскове сегодня

Торжественное мероприятие, которое посвящено 72-й годовщине со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, прошло в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления.

В мероприятии приняли участие руководство регионального ведомства, ветераны, представители областных и городских властей, а также правоохранительных органов.

  • Росгвардейцев чествовали в Пскове сегодня
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Росгвардейцев чествовали в Пскове сегодня
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Росгвардейцев чествовали в Пскове сегодня
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Росгвардейцев чествовали в Пскове сегодня
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Собравшиеся поздравили росгвардейцев, поблагодарили за достойную службу и профессионализм. Кроме того, особые слова признательности присутствующие адресовали ветеранам вневедомственной охраны, которые вносят неоценимый вклад в подготовку молодых специалистов и сохраняют традиции службы, рассказали в управлении.

Также росгвардейцам вручили ведомственные награды и ключи от новых патрульных автомобилей.

Добавим, что в Псковской области под защитой сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии находится более пяти тысяч объектов, магазинов, квартир и других мест.

Кроме прочего, ежедневно на патрульные маршруты выходит более 30 групп задержания. С начала года они свыше 13 тысяч раз выезжали по сигналу тревоги и заявкам органов внутренних дел. Также им удалось пресечь около двух тысяч административных правонарушений.

Также группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршрутах патрулирования, вносят существенный вклад в поддержание общественного порядка на обслуживаемых территориях. Они в том числе активно пресекают преступления и административные правонарушения, подчеркнули в управлении.

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