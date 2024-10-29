За поддельный документ житель Пскова получит запрет на выезд из города

12:59, 29 октября 2024, ПАИ

За поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания житель Пскова получит запрет на выезд из города. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Житель Пскова обратился в отдел для постановки на регистрационный учёт и предъявил заведомо поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания, которое он купил у незнакомца. Таким образом, мужчина использовал заведомо поддельный иной официальный документ, предоставляющий право на временное пребывание в России, а также освобождающий от обязанностей – предоставлять в органы регистрационного учета правоустанавливающие документы.

Приговором Псковского городского суда Псковской области пскович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей), и ему назначено наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы.

Злоумышленнику запрещён выезд за пределы Пскова и Псковского района, также ему запрещено менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания. Раз в месяц он обязан являться для регистрации в надзорном органе.