Учащийся Идрицкой школы примет участие во всероссийском форуме юнармейцев
Учащийся Идрицкой средней школы Глеб Крам примет участие во Всероссийском форуме совета юнармейских командиров «Центр юнармейских инициатив», пишет газета «Призыв».
Форум пройдёт в Новокузнецке в Кемеровской области с 31 октября по 3 ноября.
Он направлен на развитие способностей участников юнармейского движения и привлечение молодёжи к решению задач Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
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