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Общество

Учащийся Идрицкой школы примет участие во всероссийском форуме юнармейцев

Учащийся Идрицкой средней школы Глеб Крам примет участие во Всероссийском форуме совета юнармейских командиров «Центр юнармейских инициатив», пишет газета «Призыв».

  • Учащийся Идрицкой школы примет участие во Всероссийском форуме юнармейцев
    Фото: Идрицкая школа
  • Учащийся Идрицкой школы примет участие во Всероссийском форуме юнармейцев
    Фото: Идрицкая школа
  • Учащийся Идрицкой школы примет участие во Всероссийском форуме юнармейцев
    Фото: Идрицкая школа
  • Учащийся Идрицкой школы примет участие во Всероссийском форуме юнармейцев
    Фото: Идрицкая школа

Форум пройдёт в Новокузнецке в Кемеровской области с 31 октября по 3 ноября.

Он направлен на развитие способностей участников юнармейского движения и привлечение молодёжи к решению задач Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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