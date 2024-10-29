Учащийся Идрицкой школы примет участие во всероссийском форуме юнармейцев

13:14, 29 октября 2024, ПАИ

Учащийся Идрицкой средней школы Глеб Крам примет участие во Всероссийском форуме совета юнармейских командиров «Центр юнармейских инициатив», пишет газета «Призыв».



Фото: Идрицкая школа



Фото: Идрицкая школа



Фото: Идрицкая школа



Фото: Идрицкая школа







Форум пройдёт в Новокузнецке в Кемеровской области с 31 октября по 3 ноября.

Он направлен на развитие способностей участников юнармейского движения и привлечение молодёжи к решению задач Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».