Псковичам назвали три причины роста цен на сливочное масло

19:02, 29 октября 2024, ПАИ

По данным Росстата, цены на сливочное масло в России с начала года выросли на 17,96 %. О причинах ценового бума рассказали эксперты в беседе с корреспондентом ПАИ.

В структуре себестоимости сырьё предполагает затраты немалого количества денег. Соответственно, дорожает и конечный продукт, а именно сливочное масло, отметил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов. «Рост цен на сливочное масло произошёл, потому что закупочная цена на молоко достаточно серьёзно увеличилась – более чем на 20 %», – уточнил он.

Не менее важным является то, что производители испытывают трудности с оборотными средствами, отметил эксперт. В связи с тем что поднялась ставка рефинансирования, большинство крупных компаний пользуется кредитными средствами, поэтому свои денежные потоки они распределяют с учётом освоения кредитных ресурсов, пояснил Андрей Козлов.

Дефицит на фоне спроса – ещё одна причина увеличения цен на сливочное масло, заметила руководитель группы компаний «МегаХолод» Татьяна Кирилёнок. Борьба государства с недобросовестными производителями молочной продукции – триггер запуска ситуации на рынке сливочного масла, отметила эксперт.

После введения маркировки «Честный знак» и ограничения поставок пальмового масла фальсификаторам всё сложнее осуществлять производство продукции с использованием заменителей молочных жиров. «Это показало, что в России нет столько молока, сколько нужно», – заключила Татьяна Кирилёнок.

Подробнее мнения псковских экспертов о причинах роста цены на сливочное масло читайте в специальном материале ПАИ здесь.