Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо

14:37, 29 октября 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо «К2», который прошёл в Москве 26 октября. Об этом ПАИ сообщили в псковском клубе «Скала».



Фото: клуб «Скала»



Фото: клуб «Скала»



Фото: клуб «Скала»



Фото: клуб «Скала»



Фото: клуб «Скала»



Фото: клуб «Скала»



Фото: клуб «Скала»



Фото: клуб «Скала»















В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов, а Псковскую область представили семь кудоистов клуба «Скала». «Все одноклубники показали хорошие и зрелищные поединки на этом турнире, но, к сожалению, только три спортсмена стали призёрами», – отметили в клубе.

Золото соревнований завоевал Никита Генералов, а серебро на счету Максима Пацкана и Кирилла Ночного.

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