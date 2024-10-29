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Спорт

Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо

Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо «К2», который прошёл в Москве 26 октября. Об этом ПАИ сообщили в псковском клубе «Скала».

  • Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо
    Фото: клуб «Скала»
  • Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо
    Фото: клуб «Скала»
  • Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо
    Фото: клуб «Скала»
  • Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо
    Фото: клуб «Скала»
  • Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо
    Фото: клуб «Скала»
  • Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо
    Фото: клуб «Скала»
  • Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо
    Фото: клуб «Скала»
  • Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо
    Фото: клуб «Скала»

В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов, а Псковскую область представили семь кудоистов клуба «Скала». «Все одноклубники показали хорошие и зрелищные поединки на этом турнире, но, к сожалению, только три спортсмена стали призёрами», – отметили в клубе.

Золото соревнований завоевал Никита Генералов, а серебро на счету Максима Пацкана и Кирилла Ночного.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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