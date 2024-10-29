Представителей ДНР заинтересовал опыт работы псковского центра содействия переселению

13:39, 29 октября 2024, ПАИ

Представителей ДНР заинтересовал опыт работы псковского центра содействия переселению "Соотечественник". Речь об этом шла на онлайн-встрече представителей исполнительных органов в сфере труда и занятости Псковской области и Донецкой народной республики, сообщили ПАИ в региональном комитете по труду и занятости.

Директор центра Наталья Тудакова поделились опытом работы по реализации в Псковской области региональной программы переселения соотечественников, а также рассказала о работе центра в регионе.

Представители ДНР заинтересовались темой, а коллеги из Псковской области отметили, что готвы оказать методическое содействие в разработке аналогичных программ и механизмов для ДНР.

В этом году в Псковскую область уже переехали более 400 человек – в основном граждане Туркменистана, Латвии и Армении.