В Дновском районе мужчина предстанет перед судом за убийство знакомого на даче

15:17, 29 октября 2024, ПАИ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Дновского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 29 июня 2024 года мужчина со своим знакомым находился в своём дачном доме. Между ними произошла ссора на почве совместного распития алкогольных напитков. В ходе возникшего конфликта хозяин дома взял кухонный нож и нанёс своему гостю несколько ударов в грудную клетку и по конечностям. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд для рассмотрения.