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Первенство Псковской области по лёгкой атлетике стартует 29 ноября

Первенство Псковской области по лёгкой атлетике среди команд учреждений дополнительного образования спортивной направленности (УДОСН) пройдёт в Пскове 29 и 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Первенство Псковской области по лёгкой атлетике стартует 29 ноября. Фото: ПАИ

Награды соревнований разыграют в трёх возрастных группах. К участию в состязаниях допускаются по 15 человек старшего и младшего возраста, а также восемь человек подросткового возраста из Пскова и Великих Лук. Для легкоатлетов из районов области отведено по десять мест в старшем и младшем возрасте, а также пять мест в подростковом.

По программе соревнований спортсменов ожидают старты на 60, 300, 800, 1 500 и 3 000 метров, а также 60 метров с барьерами, прыжки в длину и в высоту, тройной прыжок и толкание ядра. Также в регламенте предусмотрено троеборье, включающее в себя бег на различные дистанции и прыжок в высоту.

Победителей и призёров соревнований наградят грамотами, медалями и кубками.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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