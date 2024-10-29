Купол с крестом установили на колокольне храма Святителя Тихона в Кунье
Купол с крестом установили на колокольне храма Святителя Тихона в Кунье, пишет газета «Пламя».
Купол выполнен в форме свечи, что символизирует горящее пламя и призывает к глубокому молитвенному горению, отметили специалисты.
Полный демонтаж старого притвора и строительство нового притвора с колокольней ведётся на пожертвование прихожан. Строительные работы приурочены к 100-летию со дня смерти патриарха Тихона (в миру Василия Белавина).
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