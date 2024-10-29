Более 20 проектов предложили жители Псковской области на конкурс родительских комитетов
Завершился прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ, объявленный Российским обществом «Знание». Представители Псковской области отправили на конкурс больше 20 инициатив, сообщили ПАИ в администрации Пскова.
Все инициативы ждёт экспертная оценка, по результатам которой лучшие проекты получат денежные премии. Победителей объявят не позднее 20 ноября. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: 500 тысяч рублей, один миллион и два миллиона рублей.
Конкурс организован обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ для поддержки школьных родительских комитетов. Активные общественники получили возможность реализовать свои инициативы сразу по нескольким направлениям: патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, а также научное познание.
На проведение конкурса президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда миллиард рублей.
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