Более 20 проектов предложили жители Псковской области на конкурс родительских комитетов

15:56, 29 октября 2024, ПАИ

Завершился прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ, объявленный Российским обществом «Знание». Представители Псковской области отправили на конкурс больше 20 инициатив, сообщили ПАИ в администрации Пскова.

Все инициативы ждёт экспертная оценка, по результатам которой лучшие проекты получат денежные премии. Победителей объявят не позднее 20 ноября. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: 500 тысяч рублей, один миллион и два миллиона рублей.

Конкурс организован обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ для поддержки школьных родительских комитетов. Активные общественники получили возможность реализовать свои инициативы сразу по нескольким направлениям: патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, а также научное познание.

На проведение конкурса президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда миллиард рублей.