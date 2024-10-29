Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 20 проектов предложили жители Псковской области на конкурс родительских комитетов

Завершился прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ, объявленный Российским обществом «Знание». Представители Псковской области отправили на конкурс больше 20 инициатив, сообщили ПАИ в администрации Пскова.

Все инициативы ждёт экспертная оценка, по результатам которой лучшие проекты получат денежные премии. Победителей объявят не позднее 20 ноября. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: 500 тысяч рублей, один миллион и два миллиона рублей.

Конкурс организован обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ для поддержки школьных родительских комитетов. Активные общественники получили возможность реализовать свои инициативы сразу по нескольким направлениям: патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, а также научное познание.

На проведение конкурса президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда миллиард рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 октября 2024

Команда псковского «Кванториума» стала второй на инженерном хакатоне «Авиатранспорт России»
29 октября 2024

У компании «Экогрупп» появится новый электронный адрес для обращений граждан
29 октября 2024

Преимущества целевого обучения молодых врачей обсудили депутаты и студенты в Псковской области
29 октября 2024

Более 430 животных отправились из Псковской области в разные страны мира в 2024 году
29 октября 2024

Быстрее и проще: как проверить и получить выигрыш в «Столото» клиентам билайна
29 октября 2024

Главный редактор портала «Поэзия.ру» проведёт встречу в Пскове
29 октября 2024

Комикс о Псковской области вышел в петербургской газете
29 октября 2024

Цели «Большого этнографического диктанта» назвал Александр Седунов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...