У компании «Экогрупп» появится новый электронный адрес для обращений граждан
У временного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области – компании «Экогрупп»с 1 ноября появится новый адрес электронной почты.
«С 1 ноября изменится адрес электронной почты для приема заявлений граждан на перерасчет или заключение договора. Все обращения можно будет направлять на новый адрес ecogrupp@tko60.ru», – сообщили в компании.
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