У компании «Экогрупп» появится новый электронный адрес для обращений граждан

16:00, 29 октября 2024, ПАИ

У временного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области – компании «Экогрупп»с 1 ноября появится новый адрес электронной почты.

«С 1 ноября изменится адрес электронной почты для приема заявлений граждан на перерасчет или заключение договора. Все обращения можно будет направлять на новый адрес ecogrupp@tko60.ru», – сообщили в компании.