Команда псковского «Кванториума» стала второй на инженерном хакатоне «Авиатранспорт России»

16:14, 29 октября 2024, ПАИ

Команда детского технопарка «Кванториум Псков» заняла второе место на межрегиональном инженерном хакатоне «Авиатранспорт России» в Мурманске. Об этом ПАИ сообщили комитете по образованию Псковской области.

Кванторианцы Алексей Филиппов, Маринна Логинова, Полина Бровкина и их наставник Максим Васильев участвовали в треке «3D-моделирование и прототипирование».

Конкурсантам необходимо было создать макет воздушного судна специального назначения: разработать 3D-модель, изготовить ее компоненты, сделать систему подсветки, настроить работу двигателей и оформить её в соответствии с оригиналом.