Команда псковского «Кванториума» стала второй на инженерном хакатоне «Авиатранспорт России»
Команда детского технопарка «Кванториум Псков» заняла второе место на межрегиональном инженерном хакатоне «Авиатранспорт России» в Мурманске. Об этом ПАИ сообщили комитете по образованию Псковской области.
Кванторианцы Алексей Филиппов, Маринна Логинова, Полина Бровкина и их наставник Максим Васильев участвовали в треке «3D-моделирование и прототипирование».
Конкурсантам необходимо было создать макет воздушного судна специального назначения: разработать 3D-модель, изготовить ее компоненты, сделать систему подсветки, настроить работу двигателей и оформить её в соответствии с оригиналом.
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Команда псковского «Кванториума» стала второй на инженерном хакатоне «Авиатранспорт России»