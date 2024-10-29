Кролик Капитан стал талисманом Каверинки
Кролик по кличке Капитан появился в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина, сообщили представители библиотеки в беседе с корреспондентом ПАИ.
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Фото: Каверинка (ПОБДЮ им. В.А. Каверина)
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Фото: Каверинка (ПОБДЮ им. В.А. Каверина)
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Фото: Каверинка (ПОБДЮ им. В.А. Каверина)
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Фото: Каверинка (ПОБДЮ им. В.А. Каверина)
Сейчас талисману 3,5 месяца и он ещё растёт. Имя ему выбирали с помощью конкурса, который провели в группе в соцсети «ВКонтакте». Полное его имя – Капитан, но также выбрали и сокращенное – Капи.
«Он вполне бодр и весел. Сейчас он познаёт мир в новом для себя месте», – рассказали в Каверинке.
Сейчас Капи на карантине и живёт в кабинете директора. Иногда его выпускают погулять и попрыгать по третьему этажу, поделились в библиотеке.
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