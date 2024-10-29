Кролик Капитан стал талисманом Каверинки

17:36, 29 октября 2024, ПАИ

Кролик по кличке Капитан появился в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина, сообщили представители библиотеки в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: Каверинка (ПОБДЮ им. В.А. Каверина)



Фото: Каверинка (ПОБДЮ им. В.А. Каверина)



Фото: Каверинка (ПОБДЮ им. В.А. Каверина)



Фото: Каверинка (ПОБДЮ им. В.А. Каверина)







Сейчас талисману 3,5 месяца и он ещё растёт. Имя ему выбирали с помощью конкурса, который провели в группе в соцсети «ВКонтакте». Полное его имя – Капитан, но также выбрали и сокращенное – Капи.

«Он вполне бодр и весел. Сейчас он познаёт мир в новом для себя месте», – рассказали в Каверинке.

Сейчас Капи на карантине и живёт в кабинете директора. Иногда его выпускают погулять и попрыгать по третьему этажу, поделились в библиотеке.