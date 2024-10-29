Псковичи участвуют во всероссийском турнире по боксу

16:41, 29 октября 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Олимп» участвуют во Всероссийском турнире по боксу «Памяти академика И. П. Бардина», который проходит в Череповце. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

В соревнованиях участвуют псковские боксёры Дмитрий Попов, Алексей Белавин и Артур Кулаков. В спортшколе отметили, что перед стартом состязаний псковичи прошли десятидневный учебно-тренировочный сбор.

Свои первые поединки на турнире Попов, Белавин и Кулаков проведут завтра, 30 октября. Отметим, что Артур Кулаков недавно участвовал в чемпионате России по боксу, где одержал победу в одном поединке.

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