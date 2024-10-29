Псковская область поднялась с 70-го на 26-е место в рейтинге по информационному освещению нацпроектов

17:26, 29 октября 2024, ПАИ

Псковская область поднялась с 70-го на 26-е место в федеральном рейтинге по итогам работы по информационному освещению национальных проектов и стратегических инициатив в регионах России за сентябрь. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

АНО «Национальные приоритеты» отметило активную работу Псковской области по информационному освещению национальных проектов в государственных пабликах, на региональном телевидении, в отраслевых и региональных СМИ, а также в соцсетях.